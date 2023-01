Babiš k Jezulátku nakonec přišel. „I vrah má právo chodit do kostela,“ řekl

Babiš včera oznámil médiím, že se dnes ráno chystá navštívit kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně, kde je socha Pražského Jezulátka, a následně půjde na Pražský hrad na výstavu korunovačních klenotů. Stejně jako ostatní návštěvníci si plánoval vystát frontu před vstupem.

Krátce po tomto oznámení ovšem komunita bosých karmelitánů, která se o chrám stará, oznámila, že ho na dnešní dopoledne raději uzavře. Podle kněze Pavla Poly si bosí karmelitáni nepřejí, aby byla uctívaná soška „zneužita“ k účelům kampaně. „My jsme se to dozvěděli z médií. To se nedělá, když jdete někam na návštěvu, a ještě na takovouto oficiální, myslím si, že je slušné to dopředu říct, nebo se aspoň domluvit, zeptat,“ vysvětlil Pola Deníku N.

Expremiér poté serveru iDnes řekl, že se vzhledem k vypjaté situaci nepůjde podívat ani na korunovační klenoty. „Nikam nepůjdu, všichni jedou kampaň antibabiš,“ zdůvodnil zrušení návštěvy Babiš.

„Byl jsem u Jezulátka a dal jsem tam přání“

Přesto se dnes do fronty na korunovační klenoty postavil, podle informací redakce o tom ale nevěděla ani část jeho týmu. „On takto funguje, byla to jeho typická reakce,“ popsal zdroj blízký vedení hnutí.

Babiš vystál několikahodinovou frontu, prohlédl si klenoty a bez pozornosti médií se pak vydal i do kostela Panny Marie Vítězné, který mezitím bosí karmelitáni opět otevřeli.

