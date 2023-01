České volby: pohled zvenčí

Nemám dost imaginace, abych dokázal předvídat, že bude jednou komunistický agent odrazovat voliče svého soupeře poukazem na to, že komunistickým agentem byl ten druhý.

Přímá volba prezidenta je v každé zemi sondou do bolavých míst společnosti, do nichž populisté zkusmo bodají, jako to dělávali vojáci ve válkách, když píchali bajonetem do ležících těl nepřátel ve snaze zjistit, zda ještě žijí.

Andrej Babiš zkusmo bodá – v naději, že radikální antikomunismus v Česku stále žije a že je pro voliče Petra Pavla oním bolavým místem. Pokud však Pavel zvítězí, bude to snad také důkazem, že česká společnost je z té podivné nemoci, která se v jiných státech bývalého komunistického bloku v tak vypjaté formě nikde nevyskytuje, vyléčena.

V Polsku se taková léčba částečně zdařila už před 20 lety, kdy se prezidentem stal Aleksander Kwasniewski. Bývalý komunista a ministr komunistické vlády před rokem 1989 zvítězil v roce 1995 v přímé volbě a dokázal to i podruhé. Polsko dovedl do NATO i Evropské unie jako oddaný demokrat.

Přesto mě udivilo, jak moc se téma Pavlovy minulosti probíralo ve všech televizních debatách a na sociálních sítích. A jak málo prostoru bylo naopak věnováno současným i minulým (mnohem horším) hříchům Andreje Babiše, který drtí českou společnost v kleštích své moci a bohatství.

Jenže amorálnost a bohatství Andreje Babiše jeho voliče natolik přitahují, že je možná opravdu zbytečné pokoušet se je ovlivnit poukazem na jeho hříchy. Vnímají ho jako advokáta, kterého by chtěl mít v soudním procesu každý zločinec: brutálního obhájce zájmů svých i svého klienta, jenž se ve jménu vítězství neštítí ničeho. Jeho voliči doufají, že jim ve světě, v němž podle nich spravedlnost stejně neexistuje, zajistí výhody na úkor jiných.

Voliči Petra Pavla – nynější i příští – jsou z jiného těsta. Chápou svoji volbu jako morální akt, proto mají pochybnosti, proto je Pavlova minulost tak zajímavá, jak naopak nudná je ta Babišova.

Při pohledu zvenčí je úporně živené téma komunistické minulosti nepochopitelné. Není snad jasné, že