Kreml se už připravuje na páté „volby“ s Putinem. Scénářů je ale více

Přestože Vladimir Putin ještě oficiálně nevyhlásil, zda bude kandidovat i ve svých pátých volbách, v Kremlu se už podle ruských médií připravují na volební rok 2024. Jak jinak, s jeho účastí.

Bez ohledu na válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině, by měly proběhnout podle plánu příští březen. To, že by v nich měl znovu kandidovat Putin, potvrdily vládní zdroje ruskému deníku Kommersant.

Volby v Rusku

Nejsou považovány za skutečné volby podle demokratických standardů. Média opakovaně popsala mnoho případů volebních manipulací v Rusku.

Sedmdesátiletý autokrat je u moci ve funkci prezidenta (nebo přechodně kvůli dosažení ústavního limitu počtu mandátů ve funkci premiéra) už přes dvacet let. Ve svůj prospěch dal dvakrát změnit ústavu, aby podle vzoru běloruského diktátora Alexandra Lukašenka mohl kandidovat vícekrát než dvakrát po sobě.

Počet jeho předchozích prezidentských období byl po změně ústavy v roce 2020 anulován, díky čemuž Putin znovu dostal možnost kandidovat na další volební období. Podle očekávání by se to mělo stát v letech 2024 a 2030.

V prezidentských volbách Putin