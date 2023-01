Babiš chtěl zneužít Jezulátko ke kampani, ani se nás nezeptal. Jeho rétorika je až zastrašující, vysvětluje kněz uzavření kostela

Andrej Babiš chtěl svou kampaň před druhým kolem prezidentských voleb v úterý zahájit v kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského na Malé Straně, u sochy Pražského Jezulátka. Komunita bosých karmelitánů, která se o chrám stará, jej ale raději uzavřela. Kněz Pavel Pola vysvětlil, že si nepřejí, aby byla uctívaná soška „zneužita“ k takovýmto účelům. „My jsme se to dozvěděli z médií. To se nedělá, když jdete někam na návštěvu, a ještě na takovouto oficiální, myslím si, že je slušné to dopředu říct, nebo se aspoň domluvit, zeptat,“ vysvětluje rektor kostela Pola v rozhovoru s Deníkem N.