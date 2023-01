Raben přepisuje pravidla na logistickém trhu. Eurohub zajistí přepravu zboží do Německa do 24 hodin

Moderní překladiště vyrostlo v Rokycanech nedaleko Plzně v bezprostřední blízkosti dálnice D5. Denně odbaví 33 přímých spojení do Německa a zpět a klientům tak zaručí nejrychlejší čas doručení na trhu. „Eurohub Rokycany představuje bránu mezi zeměmi střední a východní Evropy a západní Evropou. Díky této bráně můžeme i v této nejisté době zajistit obchod našich zákazníků tím, že jim nabídneme konkurenceschopná řešení šitá na míru,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group.

Stačí jediná překládka

Doručení do 24 hodin v rozsahu od jediné palety po celý kamion je přitom něco, co nemá na trhu obdoby. „Přeprava do Německa a zpět se nejen zrychlí, ale také zjednoduší. Naprostou většinu dodávek zvládneme zajistit s jedinou překládkou, což je na trhu také unikátní. Výrazně tak klesá riziko ztráty nebo poškození zásilek,“ popisuje Jakub Trnka, generální ředitel společnosti Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia.

Německo je pro Raben klíčový trh

Zásilky do a z Německa tvoří dvě třetiny objemů všech mezinárodních zásilek skupiny Raben Group a tento trh je pro ni klíčový. „Pro Českou republiku je navíc Německo největším obchodním partnerem, proto je logickým krokem posílení naší pozice na trhu právě tímto směrem. Eurohub má díky své flexibilitě velký potenciál růstu do budoucna, a to nejen pro Českou republiku a Slovensko, ale také další země skupiny Raben Group zapojené do tohoto řešení – Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a též Řecko,“ doplňuje Marián Budzel, obchodní ředitel Raben pro Českou republiku a Slovensko.

V blízkosti dálnice D5

Eurohub spustí provoz na začátku března. Rozkládá se na ploše 6 000 metrů čtverečních a disponuje 56 rampami pro snadnou překládku zboží, a to i včetně nebezpečného nákladu. Součástí logistického areálu je i rozlehlé parkoviště pro nákladní vozidla, moderní kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Umístění v bezprostřední blízkosti dálnice D5 zaručuje rychlé napojení na Německo i další evropské páteřní komunikace.

Nový Eurohub bude pro přepravu využívat BDF kontejnery, které jak již bylo zmíněno, zrychlí a zefektivní překládku zásilek. Navíc je možné využít synergií v rámci sítě. BDF kontejner má vyšší kapacitu než běžný návěs a je dvoupatrový, takže je celé řešení navíc ekologičtější.

Sedminásobná kapacita

„Díky Eurohubu se kapacita přepravy zajišťovaná společností Raben do Německa a zpět zvýší na sedminásobek, při zajištění stálého systému denních linek s garancí včasných odjezdů,“ říká Jiří Sedláček, ředitel pro mezinárodní přepravu Raben pro Česko a Slovensko.

Eurohub využívá pokročilý systém řízení přepravy jednotný pro celou skupinu Raben Group, který navíc pomáhá zvyšovat užitkovost jízd a eliminovat prázdná místa. Díky efektivnímu využití přepravní sítě a také flotile tvořené moderními vozy významně klesá uhlíková stopa zásilek, což je hledisko, které v dnešní době nelze opomenout.

Do roku 2025 by měl Eurohub zajišťovat stálé přímé spojení mezi každou pobočkou společnosti Raben v Německu a všemi významnými logistickými centry v zemích střední Evropy a dalších státech připojených do sítě skupiny Raben Group.

Denní přehledy aktuálních informací, výběr nejzajímavějších článků nebo celé články z vybraných témat. Aby vám nic důležitého neuteklo, odebírejte newslettery Deníku N přímo do vašeho e-mailu. Odběr si jednoduše nastavíte ve vašem uživatelském účtu.