Vývoj bojů (326. den): Rusové opět vraždili civilisty raketou, která měla potápět americké letadlové lodě

Armáda, která používá takové zbraně, je smířená i se zabíjením civilistů.

Soledar je nyní celý v ruských rukou.

Medik z Bachmutu vysvětluje, jak probíhá záchrana vojáků.

Mapa dne – Bachmut a Soledar.

Videa dne – útok na Dnipro; odpal Ch-22; další T-90M shořel; reportáž ze Samary v Rusku; Putin – vše jde podle plánu; sestřelený kamikaze dron Lancet.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 15. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Armáda, která používá takové zbraně, je smířená s tím, že zabíjí i civilisty. V sobotu dopadla ruská raketa na obytný dům v Dnipru. Přesný počet obětí zatím není znám, ale jsou jich desítky. Dva vchody velkého obytného bloku se zcela zřítily.

V tuto chvíli není stoprocentně jisté, zda ruská raketa nezasáhla cíl, nebo zda na panelák dopadla poté, co ji sestřelila ukrajinská protivzdušná obrana. O druhé možnosti původně informoval prezidentův poradce Olexij Arestovyč, čehož Rusové okamžitě využili, aby se zbavili viny. Arestovyč byl ostře kritizován, své prohlášení odvolal a vysvětlil ho únavou. Ukrajinská armáda prohlásila, že nemohla sestřelit raketu, která zabíjela. Na videozáznamech, které zachycují výbuch, nejsou patrné žádné známky palby ze země, ale to neznamená, že je vyloučena.

Bez ohledu na to je to příklad naprosto zbytečné debaty. Pokud dům zničili přímo Rusové, nesou za to stejnou vinu, jako kdyby jejich raketu sestřelili Ukrajinci. Kdyby Rusové nezačali válku a nebombardovali civilní infrastrukturu (v tomto případě mohla být cílem blízká elektrárna), nestalo by se to. Jakákoli debata jen pomáhá Rusům zamlžit jejich vinu.

Než vysvětlíme, čím a jak Rusové zaútočili a proč Ukrajinci tvrdí, že se vůči této konkrétní zbrani nemohou bránit, je důležité vědět, o čem přesně budou následující řádky. Upozorňujeme, že následující záběry jsou velmi náročné na psychiku. Neukazují sice oběti útoku, ale zpod trosek je slyšet jejich nářek. Rozmyslete si, zda se na ně podíváte.

Dnipro.

People are screaming under the house debris…

WARCH THIS AND SEE WHY WE BEG THE WORLD FOR WEAPONS. pic.twitter.com/QUAcyLckUj — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) January 14, 2023

Na dům dopadla ruská raketa Ch-22. Stejný typ zbraně zabíjel v