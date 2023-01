Studio N: Babišův obytňák voní jako kari. A Pavlovy vousy? Chodící umění, říká Jan Špaček

Jan Špaček je youtuber, vtipálek, člověk, co nikdy neviděl porno, a dnes i politický komentátor. Znáte ho z videí na jeho kanále Fabulace Jana Špačka, ve kterých se zamiloval do Aleny Schillerové, otravoval Petra Pavla nebo s Andrejem Babišem, se kterým také strávil den na cestách obytňákem, sdílel zkušenosti o tom, jaké to je mít tělo ve tvaru hrušky. Také je to muž, kterému Martin Veselovský řekl, aby při rozhovoru zůstal stát, a on zůstal stát. Teď je Jan Špaček hostem Filipa Titlbacha, ve Studiu N spolu analyzují první kolo prezidentských voleb.