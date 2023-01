Babiš se neštítí lží, když chce pošpinit své oponenty. Ani to však neospravedlňuje pomluvy šířené o něm a jeho rodině

Glosa Lukáše Prchala: Andrej Babiš je opakovaně soudně usvědčený lhář a člověk, který ve svých vyjádřeních manipuluje a záměrně šíří výmysly – jako třeba ten o ukradeném lithiu před sněmovními volbami v roce 2017. V neděli o něm účet, který obyčejně upozorňuje na dezinformátory, rozšířil informaci, že se při tiskové konferenci polohlasně utrhl na svoji manželku. Nebyla to pravda, ale než to jeden z kolegů novinářů dokázal, video viděl téměř milion lidí. Babiš si za to, že tomu lidé bez dalšího potvrzení věří, částečně může sám. Ale ani tak nelze ospravedlnit, když někdo šíří zjevné nepravdy, navíc ze soukromého života.