Krev, pot a slzy na Karin Plaža. Uběhlo třicet let od chvíle, kdy se začala psát nová kapitola dějin české armády

„Je ticho, ale to ticho je tak strašné, že slyším bít svoje srdce. Kam se podívám, tam je tma. Na očích mám šátek, který páchne od nafty. Cítím vlhko a plíseň, kroky se rozléhají jako v katedrále při poslední mši. Vřískot ocelových dveří mi zaráží spánky do hlavy, těžká bota mě udeří do ramene, pažba samopalu se zastaví o moje žebra. Přestanu na chvíli dýchat, mám zavázané oči, ale cítím, jak můj dech vyráží v podobě páry před rty. Další úder pěstí na nos a ústa. Necítím zuby, rty ani nos. Mokro na zemi mě studí do hlavy, boků, ramene. Necítím za chvíli už vůbec nic, omdlel jsem… Za pár hodin jsme v řadě vedle sebe tak, jak se na vojáky patří, jenomže klečíme na kolenou a hlavami ke zdi potřísněné krví. Slyšíme srbochorvatštinu a našeho velitele. Močíme do maskáčů a špína kolem nás naznačuje, že jsme na hranici života a smrti.“

Tak vzpomíná na leden 1993 Ladislav Páteček, jeden z vojáků, kteří se zúčastnili záchranné akce na Karin Plaža. Oddíl pod velením tehdejšího majora Petra Pavla a dalších důstojníků složený z příslušníků původně ještě československého praporu mise UNPROFOR zachránil třiapadesát francouzských vojáků zablokovaných Srby v