Sundat rukavice, ale neklesnout na Babišovu úroveň, aby z voleb nebyla úplná špína. Experti radí, jak má Pavel reagovat na útoky

Druhé kolo voleb začalo nevybíravými útoky Andreje Babiše na Petra Pavla. Ten prozatím reaguje v klidu, snaží se ke kampani přistoupit jinak než jeho soupeř. Je to dobrá strategie? Odborníci na politický marketing a komunikaci hodnotí, co Pavel dělá a kudy by se měla jeho kampaň ubírat.