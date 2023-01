Zeman zvažuje milost pro odsouzeného z daňových podvodů. Přimlouvala se za něj Válková z ANO

Prezident Miloš Zeman zvažuje, že udělí milost odsouzenému podnikateli Antonínu Michalovi, který dostal osm let vězení za podíl na stamilionových daňových podvodech. Za milost se u prezidenta přimlouvala exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), která však nechtěla vysvětlit, z jakého důvodu. Kromě toho přišla žádost o milost také oficiální cestou na ministerstvo spravedlnosti. To o jejím osudu zatím nerozhodlo.

Před více než třemi lety potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze trest pro Eduarda Víta a jeho zetě Antonína Michala za stamilionové daňové podvody při obchodování s pohonnými hmotami.

Oba byli podle obžaloby spolu s dalšími šesti obžalovanými součástí organizované skupiny, která v letech 2010 až 2012 při dovozu pohonných hmot ze zahraničí neodváděla daň z přidané hodnoty. Pohonné hmoty měla skupina nakupovat přes společnosti vedené na takzvané bílé koně. Paliva pak prodávali dál, státu ale neodváděli DPH. Policisté škodu vyčíslili na 800 milionů korun.

Zatímco Vít si odpykává deset let vězení, Michal dostal o dva roky nižší trest. Nyní Michal, syn Martina Michala, manžela zpěvačky Heleny Vondráčkové, usiluje o to, aby se mohl dostat na svobodu. Jak zjistil Deník N, žádá prezidenta o milost, a Miloš Zeman zvažuje, že mu ji udělí. Redakci to potvrdilo pět zdrojů blízkých prezidenta.

„Ano, tu milost