Voliči Babiše jsou pro mě neprůhlední, průměrnému Papuánci rozumím líp, říká vědec Novotný

„V neústupnosti a hrdosti jsou Papuánci jako Ukrajinci. Postoj Petra Pavla by pro ně byl jednoznačně správný. Vyhrál by v prvním kole,“ říká Vojtěch Novotný, vědec s mezinárodním renomé, který svůj život už třicet let rozděluje půl na půl mezi Česko a Papuu Novou Guineu. Vždycky se živě zajímal o politické a společenské dění v Česku i na Papui a glosoval je, má svěží nadhled a nabízí i nečekané paralely.

Ekolog a entomolog Vojtěch Novotný patří v měřítkách světové vědy k nejúspěšnějším českým vědcům, dosáhl na nejvýznamnější granty. Na Papui Nové Guineji vede mezinárodní výzkumnou stanici s týmem vědců a vědkyň z celého světa, mezi nimiž jsou i místní obyvatelé. Řídí Entomologický ústav v Biologickém centru Akademie věd a je členem Učené společnosti ČR.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: Jak vypadá papuánský populismus, bojovnost a nekázeň?

Čím by Papuánce zaujal Pavel, co by byl handicap Nerudové?

Co by Papuánci na Babišovi obdivovali, ale proč by prohrál?

Jak si nikdo nepředstavoval „nevhodného kandidáta“?

Jak nominace rektora univerzity způsobila kmenovou válku?

Proč Novotný lépe rozumí Papuáncům než Babišovým voličům?

Právě teď jste na Papui Nové Guineji. Odlétal jste v pátek večer, přiletěl jste v sobotu večer. To už byly výsledky voleb. Nechybělo vám to napětí při sčítání?

Trochu ano, ale zase ze zkušenosti vím, že po těch prvních pár hodinách, kdy je sečtená část hlasů, už je víceméně jasno.

Když jsem svým zaměstnancům na PNG řekl, že v našich volbách se sečetly všechny hlasy během pěti hodin a naprostá většina byla hotová za tři hodiny, byli naprosto fascinováni. Něco takového je pro ně nepředstavitelné.

Jak to?

Tam jsou volby obrovská logistická akce, která trvá tři týdny. Zapečetěné urny se převážejí helikoptérami, vozí na dlabaných kánoích, nosí se na zádech lesem… Úžasné.

Papua Nová Guinea je takzvaná parlamentní monarchie. Jak takové uspořádání na ostrově vypadá?

Jsou součástí Commonwealthu, takže jejich král je nyní Karel. Král má na PNG jako zástupce generálního guvernéra, což je funkce, kterou jmenuje parlament a je ceremoniální, politiku neřídí.

Systém je silně premiérský. Lidé si zvolí jednotlivé poslance z jednomandátových obvodů – jako do našeho Senátu, takže je to většinou volba osobností, tím se to trochu podobá naší volbě prezidenta. Vítěz voleb pak sestavuje vládu. Premiérem musí být velmi silná osobnost, nemůže to být šedá myš ze stranických sekretariátů. Musí to být osobnost, kterou nejdřív lidé zvolí ve svém obvodu, a osobnost, která je schopná dát dohromady a udržet vládní koalici.

A jelikož stranická kázeň, stejně jako jakákoliv jiná kázeň na PNG, je velmi omezená, dát dohromady vládní koalici je otázkou opravdu velmi silných politických schopností. Osobnost typu, řekněme, premiéra