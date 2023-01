Babiš odhodil přívětivou masku a ztratil hlavu. A ukázal, kam zaměří svoji pozornost, říká Pavel

V prezidentských volbách získal 35,4 procenta hlasů, jeho protivník Andrej Babiš o půl procenta méně. Bývalý náčelník generálního štábu Petr Pavel slýchal kritiku, že byl v prvním kole málo výrazný. A jak říká ve velkém rozhovoru s Deníkem N, to se teď musí změnit. „Druhé kolo bude odlišné, protože protivník je tvrdý a často i neférový. Takže bude určitě potřeba být mnohem tvrdší,“ říká Pavel.

Na co se v rozhovoru s Petrem Pavlem mimo jiné ptáme:

Kým by se jako prezident na Hradě obklopil?

Bude v jeho týmu Danuše Nerudová?

Jak chce do České republiky vrátit řád a klid?

Jsou podle něj Vratislav Mynář a Martin Nejedlý bezpečnostní hrozbou?

Co by jako prezident udělal pro menšiny v Česku?

Pane Pavle, můžu se vás ptát na cokoliv?

Na cokoliv. Samozřejmě.

Ptám se na to proto, že nám vaše mluvčí dala v SMS ultimátum, že pokud se v rozhovoru budeme věnovat vaší minulosti z víc než dvaceti procent, tak nepřijdete.

Já jsem takové pokyny nikomu nedával. Samozřejmě bych se radši mnohem více věnoval tématům, která lidi zajímají víc, a to není můj názor, to je názor lidí, se kterými jsem přicházel do styku v posledních měsících. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že dotazy na moji minulost budou přicházet.

Mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček s většinou novinářů dlouhodobě nekomunikuje, na kritická média včetně nás útočí. Můžeme si být jistí, že za vašeho případného působení na Hradě se poměry změní? Anebo si budete vybírat jen některá média podle toho, jestli vám budou klást kritické otázky, nebo vás hladit po srsti.

Ne, to určitě ne. Já mám za to, že tahle esemeska je asi motivovaná také tím, jak mluvčí komunikuje i se stratégem kampaně, protože je celkem přirozené, že se snažíme strategii kampaně zaměřovat tak, aby oslovila co nejvíce voličů pozitivními tématy.

A ztrácet čas neustálým vysvětlováním minulosti, na což se bohužel někteří novináři, ale v naprosto individuálních případech, zaměřují, je pro tu kampaň spíše ztracený než dobře využitý čas.

Ale nezávislá žurnalistika je pro vás důležitá a budete ji respektovat, i pokud se stanete prezidentem?

Přesně tak. Zcela určitě. Já nemám důvod cokoliv skrývat. A pokud na to padne otázka, odpovím na ni.

22 843. Tolik hlasů vás jako vítěze prvního kola voleb dělí od Andreje Babiše. Jak to bude ve druhém kole? Máte v týmu interní průzkumy?

Zatím ne. Já myslím, že je to předčasné. Pracujeme na analýze toho, jak proběhlo první kolo kampaně, jak proběhly včera ty mnohé rozhovory, včetně tiskové konference Andreje Babiše. Bavíme se o tom, jak přistoupit k druhému kolu, jaké konkrétní akce budeme plánovat, ale odhady zatím nemáme ani je neděláme.

Počítáte s tím, že byste hypoteticky měl být papírový vítěz? I vzhledem k tomu, že vás většina neúspěšných kandidátů podpořila?

V minulé volbě to takhle bylo. Myslím si, že vyvozovat nějaké paralely by asi bylo zjednodušením a já tomuto zjednodušení určitě nechci podléhat. Takže sice vnímám pozici pro druhé kolo jako dobrou, ale určitě ji nevnímám jako už hotové vítězství, to v žádném případě ne.

Andrej Babiš prostřednictvím svých mluvčích oznámil, že rozhovor v podcastu Deníku N neposkytne. Vyhýbá se tak nepříjemným otázkám, kterým by zákonitě musel čelit kvůli mnoha kauzám, v nichž figuruje. Nemůžeme ho tak ve veřejném zájmu konfrontovat s nákupy nemovitostí přes offshorové společnosti ve Francii, což vyšetřuje tamní prokuratura, s tím, proč odmítl poskytnout své podpisy na zkoumání v kauze Čapí hnízdo, kde soudce konstatoval, že jeho syn Andrej Babiš mladší zřejmě dokument o převodu akcií nepodepsal. Nechce voličům vysvětlit, proč netransparentně inkasuje a vydává peníze na prezidentskou kampaň, odmítá se vypořádat s otázkou střetu zájmů, nevíme, proč byl jeho syn odvezen na Krym, proč zasahoval do obsahu svých médií, jakou zodpovědnost přijímá za nezvládnutou pandemii covidu, proč má tak vysokou absenci ve Sněmovně. V mlze zůstává také nejasný původ peněz v počátcích jeho podnikání, nedozvíme se ani, proč se v listopadu 1980 stal důvěrníkem Státní bezpečnosti a o dva roky později byl evidován jako agent s krycím jménem Bureš. Stejně tak zůstává nezodpovězená otázka, zda podepsal jako člen KSČ souhlas se vstupem sovětských vojsk do Československa. A otázek máme mnohem více. Pokud by si to Andrej Babiš, respektive jeho PR tým rozmyslel, rádi ho ve Studiu N přivítáme.

Samozřejmě záleží na tom, jak se bude vést kampaň. Dva týdny teď budou zřejmě voliči od Andreje Babiše poslouchat, že jste studoval na rozvědčíka. Že z vás dvou vy jste ten špatný komunista. Jak se tomu budete bránit?

Já jsem si včera všiml, že Andrej Babiš odhodil přívětivou masku, kterou si nasadil pro první kolo, a stal se z něho opět ten starý Andrej Babiš, kterého známe. A ta četnost lží a překrucování na včerejší tiskové konferenci na mě působily, jako by