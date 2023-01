Amerika má novou kulturní válku. Konzervativnější část národa říká, že si za nic na světě nenechá vzít svůj plynový sporák. Progresivnější část říká, že jí ho nebere, leda snad tak trochu. A jako vždy – celé to je složitější.

Chcete můj plynový sporák? Zkuste to a pojďte si pro něj, říká část Američanů

„NIKDY se nevzdám svého plynového sporáku. Jestli mi ho maniaci z Bílého domu chtějí sebrat, budou ho muset vypáčit z mých studených mrtvých rukou. POJĎTE SI PRO NĚJ!“ napsal na svůj Twitter kongresman Ronny Jackson, republikán z Texasu. „Věděl jste, že dlouhodobá expozice oxidu dusičitému z plynových sporáků souvisí se sníženými rozumovými schopnostmi?“ odpověděla mu stejnou cestou Alexandra Ocasio-Cortez, demokratická kongresmanka ze státu New York. Vypadá to – včetně té výpůjčky sloganu Národní střelecké asociace – jako povedený skeč od Monty Pythonů nebo z České sody. Oba to ale myslí naprosto vážně.

Dobrá, slovní přestřelky mezi vyhraněnými politickými a ideologickými odpůrci jsou v Americe (a samosebou nejen tam) na denním pořádku. V tomto případě se ale nakonec musel zapojit i prezident Biden a vydat oficiální prohlášení, že zákaz plynových sporáků nepodporuje. A že vládní organizace CPSC (Consumer Product Safety Commission, Komise pro bezpečnost spotřebního zboží) je sice nezávislá, ale žádný takový zákaz také nevydává.

Právě na půdě CPSC celý nynější zmatek vznikl. Její člen Richard Trumka jr. řekl v interview pro agenturu Bloomberg, že plynové sporáky představují „skryté nebezpečí“ a že by je CPSC mohla zakázat. V rozhovoru