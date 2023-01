Andreji Babišovi se v prvním kole prezidentských voleb podařilo něco, co zaručilo vítězství Miloši Zemanovi před pěti lety: zmobilizoval chudší regiony i vnitřní periferii. Také díky tomu stoupla volební účast na rekordní hodnotu. Nabízí se ovšem otázka, jestli má pro druhé kolo Babiš kde brát další voliče.

Babiš napodobil Zemanův úspěch, mobilizoval periferii. Ale bude to stačit?

Číslo 68,24 procenta, které po sobotním sečtení hlasů v prezidentských volbách svítilo na volebních grafikách, nemá v zatím krátkých dějinách přímé volby hlavy státu obdoby. V obou předchozích se v prvním kole volební účast pohybovala mezi 61 a 62 procenty.

Dokonce ani ve druhém kole prezidentské volby před pěti lety, kterou rozhodla úspěšná schopnost Zemanova týmu mobilizovat chudší oblasti země, nebyla tak vysoká. Tehdy činila 66,6 procenta. Vyšší počet lidí u voleb jakéhokoliv typu v Česku mnozí dnešní voliči nepamatují – vyšší účast byla naposledy před téměř 25 lety při volbách do Poslanecké sněmovny.

Krátká otázka, proč se to stalo, má krátkou odpověď: ve volbách se výrazně mobilizovali voliči z chudších regionů. Už podruhé, poté co se to před pěti lety povedlo Miloši Zemanovi. Lidé z oblastí, kde se žije hůř, získávají