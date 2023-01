Putinův prsten nosí jen jeden postsovětský lídr, kolonie se přestávají bát. Co říkají na válku a kdo pomáhá Ukrajině?

Jen máloco rozzuřilo mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariju Zacharovou tak jako jurta. Kazachstánci ji postavili ve městě, které je symbolem ruské brutality a teroru – v ukrajinské Buči, kde vloni ruští vojáci vraždili nevinné civilisty a pak vykrádali jejich domy. Jurta byla postavena proto, aby se v ní lidé mohli ohřát a najíst.

Zacharova oficiálně a v ultimativním tónu vyzvala kazachstánské ministerstvo zahraničí, aby „tohle vysvětlilo“. Takové kroky podle ní výrazně „poškozují rusko-kazachstánské strategické partnerství“.

Jenže navzdory snahám Ruska zapomenout, že Sovětský svaz se rozpadl v prosinci roku 1991, proces emancipace bývalých vazalů Moskvy pokračuje. Jurta je jedním z jeho nejvýraznějších projevů.

Pro Střední Asii typické tradiční obydlí Kazaši v souladu s ukrajinskými pravidly pojmenovali „jurta nezdolnosti“. Ukrajinské radnice budují podobná útočiště, ovšem bez tradičních národních motivů, pro ty, kteří jsou bez elektřiny a bez tepla. Ukrajinci do jurty chodí nejen nabíjet své mobily a ohřát se, ale dostanou i něco z kazašské národní kuchyně. Zdroj: DimonchikUA81, Twitter

Kazachstánské ministerstvo v rámci zachování korektních vztahů na výzvu ruské mluvčí Zacharové zareagovalo a jeho odpověď je to nejodvážnější, co z postsovětského prostranství vůči Moskvě za poslední rok zaznělo. Mluvčí ministerstva Ajbek Smadijarov sice řekl, že stát ani velvyslanectví neorganizují stavbu jurt na Ukrajině (stavějí se nyní i v dalších ukrajinských městech), to všechno prý kazachstánští podnikatelé, ale zároveň ve své první reakci prohlásil, že