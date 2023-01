Vybudovali jsme političku influencerku. Snad bude odkazem Nerudové, že emoce z žen nedělají „hysterky“, říká šéf jejích sítí

Na co se v rozhovoru ptáme:

V čem byla prezidentská kampaň Danuše Nerudové podle Viléma Fraňka unikátní?

Jaký je rozdíl dělat kampaň na Instagramu či BeRealu oproti Facebooku či Twitteru?

Dá se na Instagramu dělat krizová komunikace?

V čem má žena kandidátka těžší úlohu?

Danuše Nerudová zmiňovala, že se zapíše do učebnic politického marketingu. Co jste přinesli nového?

Bylo to vidět v rámci komunikace i na tom, kdo paní Nerudové nejvíc fandil. Některé taktiky jsme použili v české politice jako první a navíc jsme dokázali zaktivizovat část voličů, která byla v rámci normální politické komunikace zatím dost opomíjená.

To znamená mladé lidi?

Ano, mladé voliče a velmi často i lidi, kteří zatím nemají volební právo. I tady ve štábu jste mezi dobrovolníky viděli plno lidí bez volebního práva, kteří budou moct reálně ovlivňovat politiku až třeba za tři roky. Je to obrovský příslib do budoucna. Ať už to, že fandí Daně, nebo že se vůbec začínají zajímat o veřejný život.

To se povedlo stylem komunikace, který tady není standardem.

Mediální komunikace?

Ani ne tak mediální. Já jsem měl na starosti digitální část komunikace. Myslím, že politická komunikace na sociálních sítích do té doby byla velmi jednoduchá a taková nijaká. Nikdo se nevrhl do vod sítí s cílem budovat influencera, přiblížit politika jako člověka, který je s nimi každý den v kontaktu a nesdílí jen volební grafiky pár dní před volbami.

A to bylo něco, co se nám podle mě v první chvíli povedlo. Ukázali jsme lidem, že Dana