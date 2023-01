Popkulturní trendy a mikrotrendy jsou čím dál rychlejší i roztříštěnější a sociální sítě rodí jeden za druhým. Které dominovaly uplynulému roku a které přetrvají do toho aktuálního? Punčák to ví.

Kabelka ve tvaru holuba, Barbie oblečky a hlavně nepoplést gobliny! Jaké byly trendy roku 2022 a co nás čeká?

Seriál Wednesday nám přes virální tanečky nadělil trend šatů s límečky jako z dívčí školy, bledých tváří a výrazných očí. Ovšem prvky gotické módy už „ve vzduchu“ visely déle a pracoval s nimi nejeden módní dům. Ostatně právě výrazné límce košil a šatů byly jedním z trendů, který loni projel i mainstreamem a letos nejspíš bude pokračovat.

I to mohla být pro kostýmní výtvarníky inspirace, jak postavu Wednesday vizuálně posunout do současnosti. (Pop)kultura trendy ovlivňuje, ale čím dál častěji je to především TikTok a další sociální sítě, které jejich vzestup navíc neskutečně urychlují a hlavně stojí za mechanismem rozšíření trendů. Rozhodují tak, jestli se z niche (úzkoprofilového) trendu stane masová senzace.

A nejsou to jen kultura a sociální sítě. Trendy ovlivňují ekonomika (letošek bude ve znamení inflace), válečné konflikty, významné politické události, klima a jeho změny, vědecké objevy. Pojďme si projet ty nejzábavnější trendy uplynulého roku – některých jste si možná ani nevšimli nebo je neuměli pojmenovat a některé právě kulminují.

Holub, plyšák nebo váza jako kabelka?

Magazín Dazed je označuje jako „batshit“ (volně přeloženo „blbost“), přesto šlo o jeden z trendů roku. Řeč je o bizarních „statement“ kabelkách, kterých rok 2022 přinesl celou řadu.

Druhá řada očekávaného pokračování Sexu ve městě A jak to bylo dál je teprve v procesu dokončování a neobjeví se na HBO dříve než v polovině roku, ale i tak už se stihla postarat o jeden z kabelkových vrcholů roku 2022.

Na fotkách z podzimního natáčení má herečka Sarah Jessica Parker v jedné ze scén „psaníčko“ (pokud se tomu tak ještě dá říkat) v realistické podobě