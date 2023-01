Analýza: Petr Pavel a Andrej Babiš vstupují do druhého kola v jiném rozpoložení a s jiným plánem. Popisujeme, kudy povede jejich kampaň a co může nakonec rozhodnout.

Babiš spustil nevábnou kampaň. Vysvětlujeme, proč to dělá a co potřebuje Pavel k vítězství

První kolo prezidentských voleb skončilo remízou Petra Pavla s Andrejem Babišem. Pavel získal lehce přes 35 procent hlasů, Babiš za ním zaostal o čtyři desetiny. Mohlo by se tak zdát, že do druhého kola vstupují jako zcela vyrovnaní soupeři, reálně ale do dvoutýdenní kampaně před druhým kolem vstupuje jako favorit Petr Pavel.

Jeho lepší pozice je dána několika klíčovými faktory, které mu skýtají solidní šanci stát se příštím prezidentem. Na rozdíl od svého soupeře by měl snáze získávat další voliče, Babiš také oproti Pavlovi není schopen oslovit v zásadě nikoho z „protějšího břehu“.

Šéf ANO se ale nevzdává a ještě během sčítání hlasů ukázal, že povede nesmiřitelnou – téměř až brutální – kampaň proti Pavlovi a zkusí poměr sil zvrátit. Může se mu to podařit?