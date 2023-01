Co může Babiš nabídnout frustrovaným, aby mu přišli dát hlas? Porazíme nejen Pavla, ale i jeho voliče

Ti, kteří měli přijít, nepřišli. Záznamy mluveného projevu Andreje Babiše jsou hotová studnice „hlášek“, ta jeho pověstná citovaná sentence z covidových časů se ovšem v čase prezidentské volby ukázala jako svým způsobem prorocká. A také motivační. Pokud chce Babiš vyhrát, bude velice potřebovat, aby se aspoň někteří z těch, kdo k volbám v prvním kole nepřišli, dostavili v tom druhém. Jinak jeho prezidentská perspektiva není z nejrůžovějších.

Pokud by i ve druhém kole hlasovala plus minus stejná skupina voličů jako v tom prvním, nebylo by to pro Babiše moc dobré. Jistě, lidi se u voleb nechovají jako loutky, neposlouchají bezduše rozkazy. Přesto je ale zřejmé, že mezi těmi, kdo volili neúspěšné kandidáty