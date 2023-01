Dohoda s Nerudovou je, že podporu necháme uležet, říká Pavlova volební manažerka. Čeká obrovsky neférovou kampaň

„Má na svědomí první místo. Rád bych jí poděkoval,“ řekl po vítězství v prvním kole prezidentských voleb Petr Pavel, když na pódium pozval svou volební manažerku Pavlu Nýdrle. Ta v rozhovoru ihned po odjezdu protikandidátů z Pavlova štábu pochválila kampaň Danuše Nerudové a přiblížila, jak by mohla vypadat Pavlova další kampaň před druhým kolem.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Jak bude chtít Petr Pavel oslovit voliče v malých obcích?

Co si jeho tým vezme z neúspěchu Danuše Nerudové?

Proč se s Nerudovou ihned nedomluvili na explicitním vyjádření podpory?

V čem se může poučit od Jiřího Drahoše?

Máte už taktiku, jak ve druhém kole porazit Andreje Babiše? Respektive jak porazit jeho poradce?

Pro nás jsou klíčové kvalitativní ukazatele té volby. S tím budeme pracovat dál – ve smyslu kolik procent, jaká je struktura voličů, kdo koho volil, případně i nějaké regionální údaje. S tím budeme pracovat, hrubý plán máme.

I proto to tu dnes bylo koncipováno, jak jste si tu asi všimli, jako velmi pracovní set up: jen pan generál s rodinou a tým. Nejsou tady žádní podporovatelé, vlivní lidé, osobnosti, donoři, je to opravdu čistě pracovní. Už teď se pracuje a jede se dál. Kolegové z týmu se potěšili, vydechli si a jedeme.

Bylo to tím, že jste už předem počítali s postupem do druhého kola?

Přistupovali jsme k tomu prakticky. Čísla něco ukazují a předpokládali jsme, že