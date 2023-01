Za pět let na prezidenta kandidovat nebudu, u Senátu nejsem rozhodnutý. Volit budu Pavla, říká Hilšer

Marek Hilšer už podruhé neuspěl v prezidentských volbách. Zatímco před pěti lety získal téměř devět procent, letos to bylo pouze 2,56 procenta. „Není to dobrý výsledek. Je to prohra,“ přiznal po sečtení výsledků s tím, že čekal vyšší zisk. Následně ohlásil, že ve druhém kole podpoří Petra Pavla.