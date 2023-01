Potřebujeme solidní alternativu proti Babišovu privatizačnímu programu, říká Fischer

„Ti, kteří měli zazářit, nezazářili,“ hodnotí neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer výsledek prvního kola voleb. V tom druhém podpoří Petra Pavla. Svou kampaň zatím hodnotit nechce, soustředit se prý chce na to, aby volby dopadly dobře pro Česko. Dělení kandidátů v televizních debatách považuje za „vadné a velmi nebezpečné pro demokracii“.

Jak hodnotíte svůj volební výsledek?

Když člověk něco dělá a dělá to s nadějí, pak to dává smysl. Naděje není, že vše dopadne dobře, ale že věci mají smysl samy o sobě. Takto mluvil Václav Havel a takhle mi to dneska vychází. Dal jsem na stůl program, dlouho jsem na něm pracoval, přesvědčoval jsem o něm občany, najezdil jsem desítky tisíc kilometrů. A dneska zde stojím a vidím, že výsledek je velmi zajímavý, nicméně na druhé kolo nestačí.

Nechci hodnotit svoji kampaň, chci řešit, co mohu udělat, aby druhé kolo voleb dopadlo dobře pro Českou republiku. Z tohoto pohledu je potřeba postavit solidní alternativu proti privatizačnímu programu Andreje Babiše. Takhle jednoduché to je.

Okamžitě jste vyjádřil podporu Petru Pavlovi. Proč pro vás bylo důležité postavit se k tomu takto jasně?

Je potřeba, aby člověk šel s pravdou ven hned. Takto jednoduše to vidím.

Během kampaně jste byl opakovaně vyzýván k odstoupení. Říkal jste, že vám kandidatura dávala smysl. Přesto –⁠ uvažoval jste někdy nad tím, že byste z boje o Hrad odstoupil ještě před prvním kolem?

Volby nejsou trojčlenka. Nemůžete sčítat podpory, které vám vycházejí, nebo je násobit a dělat z nich závěry. Vidíme to ostatně i dnes na volebním výsledku. Ti, kteří měli zazářit, nezazářili. Mám za to, že bychom měli