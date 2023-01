Do štábu ANO na pražském Chodově dorazil po 17. hodině se svou ženou Monikou Andrej Babiš. „Myslím, že výsledky jsou fantastické. Mám obrovskou radost, dostali jsme o 500 tisíc hlasů víc než ve sněmovních volbách,“ řekl.

Výsledky jsou fantastické, řekl Babiš po příchodu do štábu ANO

Babiš podle svých slov takový výsledek nečekal. Pogratuloval Petru Pavlovi, který vyhrál, i Danuši Nerudové, která podle něj dělala dobrou kampaň.

„Trochu mě mrzí, když jsem považován za zlo. Věnoval jsem naši zemi více než deset let života,“ řekl šéf ANO. Ihned poté se začal vymezovat vůči Petru Pavlovi, který v prvním kole sesbíral nejvíce hlasů.

„Slíbil jsem, že povedu kampaň slušně a vedl jsem ji slušně. Pan Pavel říkal, že se těší na podraz od Babiše, ale nebyl. Mám signály, že se chystá od spřízněných novinářů pana Pavla, že jsem měl něco s KGB. Takové nesmysly skutečně nedělejte,“ vyzval Babiš novináře.

Řekl také, že se nyní údajně chystá „kompro“ na jeho rodinu. „Pokud budete dělat nějakou fotomontáž, tak nezapomeňte, že jsem na blondýnky,“ dodal.

Čekání na Babiše

Politici na prezidentského kandidáta čekali několik hodin. První politici z hnutí se začali scházet až po druhé hodině. Na Andreje Babiše, který postupuje do druhého kola prezidentských voleb, tu čekaly celé odpoledne desítky českých i zahraničních novinářů.

Mezi prvními dorazil do štábu poslanec Aleš Juchelka, který ve finále kampaně odmoderoval devět Babišových talk show a místopředseda ANO a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, kteří dorazili kolem třetí hodiny.

Brabec mezitím zopakoval Babišovo tvrzení, že v případě volebního úspěchu by byl nadstranickým prezidentem. „Určitě ano. Zůstal by stále Andrejem Babišem. Myslím si, že on si nebude na nic hrát