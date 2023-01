Vývoj bojů (322. den): Soledar je téměř jistě ztracen. Mohou západní tanky osvobodit Ukrajinu?

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 12. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

V nejlepším případě mají Ukrajinci jen západní okraj Soledaru, ale možná už ani ten ne. Institutu pro studium války tvrdí, že Soledar padl pravděpodobně již ve středu. Nelze to vyloučit, ale ještě ve čtvrtek přicházely zprávy, že ukrajinské jednotky jsou stále v západní části města. Zároveň však Rusové zveřejnili video, na kterém jsou vidět jejich vojáci, kteří se procházejí po městě, aniž je slyšet střelba. Soledar však měří více než sedm kilometrů. To, že je na jednom konci ticho, nemusí nutně znamenat, že se na jiném místě nic neděje.

Ruský Rybar tvrdí, že vagnerovci město obsadili a už pouze „čistí“ solné doly a podzemní tunely. Všichni Rusové už kreslí mapy, na kterých ruská vojska postoupila za město a pokračují v pomalém postupu dál. Telegramový kanál vagnerovců Rybar například tvrdí, že jeho žoldáci v pátek dopoledne obsadili železniční stanici ve vesnici Silj severozápadně od Bachmutu. Tyto informace nejsou potvrzeny nezávislým zdrojem.

A close-up map of the approximate situation around the city of Bakhmut.

🇷🇺 forces have advanced around Krasna Hora and towards Paraskoviivka.

🇷🇺 have also entered the eastern residential outskirts of Bakhmut. pic.twitter.com/KlCAeVbqoZ

— War Mapper (@War_Mapper) January 13, 2023