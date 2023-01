Zemřela Lisa Marie Presley, Elvisovo jediné dítě. Po letech závislostí, snahy najít sebe i sebevraždě syna

Bylo jí devět, když zemřel její otec. Bylo jí 52, když se zastřelil její syn. „Teď už je zase s nimi,“ komentovala zprávu o smrti dcery Elvise Presleyho herečka Leah Rimini, která s ní patřila do scientologické sekty.

Jako dcera světové hudební legendy to těžko mohla mít v životě jednoduché. Konstantní pozornost milionů fanoušků jejího otce spojená s neúměrným očekáváním a neomezeným materiálním zázemím, to jsou předpoklady do života, v nichž se jen těžko hledá vlastní místo.

Možná proto není překvapením, že od té doby, co Lise Marii Presley v jejích devíti letech zemřel tehdy 42letý otec, čekal ji život se závislostmi, roky v odvykacích zařízeních, svatby a rozvody (i s Michaelem Jacksonem), dekády v sektě i pohřeb vlastního dítěte. To vše za neustálé pozornosti médií, protože