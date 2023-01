Babiš jako mírotvorce. Láká voliče na iluzi výhodnou jen pro Putina

Analýza: Prezidentský kandidát Andrej Babiš se začal chystat na druhé kolo voleb. Tematizoval to, že by inicioval jednání o míru na Ukrajině. To se za celou dobu války nepovedlo mnohem těžším diplomatickým vahám, než je český prezident. Babiš spíše sází na únavu veřejnosti z války.