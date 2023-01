Prezidentská Pointa N: Jak vyšli favorité z televizních debat a co to znamaná pro druhé kolo

Byl to nabitý týden. Babišův soud, Středulův konec v kampani, velké debaty. Právě televizní diskuse měly zásadní význam. A to nejen pro výsledek prvního kola, naznačily totiž i to, kudy kampaň poběží dál.