Nejedlý i Mynář chtějí na Hradě Babiše. Proč potřebují, aby se stal prezidentem právě on?

V seriálu Zemanovo finále popisujeme poslední roky vládnutí Miloše Zemana, jeho vztahy s okolím, vliv jeho nejbližších spolupracovníků i okamžiky, které byly pro jeho prezidentství určující. V sedmém dílu se věnujeme tomu, koho Martin Nejedlý a Vratislav Mynář chtějí na Hrad. Prosazují toho, kdo se bude co nejméně zajímat o to, co se tam posledních deset let dělo.