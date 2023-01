Newsletter live! Neznáte Švejka nebo Čapkovu Matku? Smůla, knihy vám zdražíme, ať nevíte už vůbec nic

V tomto týdnu proběhla médii informace, že vláda zvažuje sjednocení snížené sazby DPH. Místo dvou snížených sazeb ve výši 10 a 15 procent by podle ministra financí Zbyňka Stanjury od příštího roku mohla být jen jedna ve výši 13 nebo 14 procent.

Pokud by se návrh realizoval, je to nepříznivá zpráva mimo jiné pro knižní trh – knihy aktuálně totiž spadají do nižší sazby 10 procent a sjednocení sazeb by je tedy citelně zdražilo.

Kvůli zdražení knih asi většina Čechů nevyrazí do ulic, tam by je nejspíš vyhnal spíš avizovaný plán zvednout DPH na pivo. Přesto je čtenářská gramotnost důležitým základem společnosti – o čemž svědčí i bouře, kterou v posledních dnech a týdnech před prezidentskou volbou vyvolali prezidentští kandidáti svou neznalostí autora Švejka či Čapkovy Matky.

Není divu, že Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) už vyjádřil nad zveřejněným plánem na zvýšení, resp. sjednocení sazby znepokojení. SČKN argumentuje mimo jiné výší sazby DPH na knihy ve zbytku Evropy.

„ČR by se tím vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa,“ vysvětluje předseda SČKN Martin Vopěnka a připomíná, že Evropská unie nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá.

S plánovaným sjednocením sazeb by se podle SČKN český knižní trh ocitl pod nejvyšším zdaněním v celé EU (s výjimkou Dánska, které ale vybranou DPH investuje v plné výši do nákupů knihoven a podpůrných programů).

Ve většině evropských zemí se momentálně DPH na knihy pohybuje kolem 4–6 procent, maximálně zmíněných 10 procent, výjimkami jsou krom zmíněného Dánska