Desátý ročník festivalu Írán:ci zahájil výjimečným snímkem vězně režimu Džafara Panahího

Jubilejní ročník festivalu íránské kinematografie se letos koná od 11. do 15. ledna v Praze a od 17. do 19. ledna v Brně a představí celkem 23 filmů. Heslo letošního ročníku je Ženy, život, svoboda, a autory a autorkami snímků jsou převážně íránští filmaři, kteří jsou buď kvůli své tvorbě vězněni, nebo z různých důvodů působí v exilu.

Festival, který se v České republice koná s výjimkou covidové pauzy od roku 2012, zahájil letošní ročník snímkem Medvědi tu nejsou. Film, režírovaný v současnosti vězněným Džafarem Panahím, byl poprvé představen na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kde získal Zvláštní cenu poroty.

V Praze ho společně uvedli spoluzakladatel a umělecký ředitel festivalu Írá:nci Kaveh Daneshmand a umělecký ředitel karlovarského filmového festivalu Karel Och.

Ačkoli atmosféra večera byla vřelá a uvolněná, úvodní proslovy neopomněly připomenout aktuální politickou situaci nejen v Íránu, ale také na Ukrajině a desátý ročník festivalu uvedly jako poctu a vzkaz solidarity s bojem proti útlaku a nespravedlnosti.

„Celá řada íránských filmařů je dnes, v tuto chvíli, ve vězení. Jsou to filmaři, jsou to umělci, jsou to občané, kteří bojují za svá základní práva. Dochází k mučení, ke znásilňování, k