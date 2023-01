Česko-slovenské slovo týdne: Velbloud vs. ťava

grafika

Pár slov o slově velbloud

Ach ty bloudící velikáne, ty bezbranná oběti lidových etymologů, jak zdánlivě krystalicky čistý je tvůj původ. A jaká chyba lávky!

Je třeba zamířit prý až kamsi do Egypta, odkud výchozí výraz, bůhvíjak znějící, převzali staří Řekové (ἐλéφας), od nich Římané (elephantus), od nich Gótové (ulbandus) a od těch teprve staří Slované (ve staroslověnštině velьbǫdъ, v praslovanštině původně nejspíš vъlbǫdъ s nosovým ǫ jako střídnicí za původní -an-).

A že vám tu něco nehraje, že vám ty tvary připomínají spíše slona…? Bať, výraz velblúd ve staročeských cestopisech slona skutečně označuje. Odpusťme to však starým Čechům, kteří často nevytáhli paty z domova, jak byl život dlouhý, a vytáhli-li, pak to sotva bylo do zoologické zahrady – ty tenkrát ještě neexistovaly.

A tak ta cizokrajná zvířata větší než člověk, ty potvory jedny exotické nevypočítavé, celkem přirozeně splynuly v jedno. Habent sua fata verba…

Čech o slově ťava

Slovo šťavnaté a úderné, česká křížovkářská legenda (slovensky velbloud na čtyři…). Podle Králikova etymologického slovníku doputovala ťava do slovenštiny v 17. století, ovšem odjinud: z maďarštiny (teve), kam se zas dostala z turkických jazyků (srov. turecké deve). Habent sua fata verba…

Michal Škrabal, lexikograf a korpusový lingvista, ředitel Ústavu Českého národního korpusu