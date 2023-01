Analýza: Kandidát na prezidenta Petr Pavel téměř nepoužíval mimické svaly a ekonomka Danuše Nerudová se vedle něj prakticky neustále usmívala. A to i ve chvílích, kdy dostávala nepříjemné dotazy. Nepomohlo jí to. Potřebovala Pavla porazit, což nevyšlo. Oba prezidentští kandidáti se utkali v televizní diskusi CNN Prima News, bývalý premiér Andrej Babiš pozvání nepřijal.

„Potřebovala ho složit na lopatky – a to se nestalo.“ Debata na Primě Nerudové příliš nepomohla

Ani vzájemná flanelová jízlivost, s jakou si ekonomka Danuše Nerudová předávala s generálem Petrem Pavlem v úvodu debaty dárky, nejspíš v očích voličů nezmění jejich obraz.

Bývalá rektorka má dva dny před volbami jen několik málo pokusů, jak na svou stranu přilákat nové fanoušky – včetně těch, kteří donedávna preferovali bývalého protikandidáta a odborového předáka Josefa Středulu. K tomu, aby uspěla, však potřebovala vedle Pavla vyniknout, porazit ho třeba právě ve středeční hodinu a půl trvající diskusi na CNN Prima News.

Snažila se. Místy se dařilo oběma, ale bývalý náčelník generálního štábu měl více vtipných, svižných a suverénnějších momentů. Naproti tomu Nerudová sice slíbila, že vrátí na Hrad úsměv a humor, svým „vtipem“ to však nedoložila. Zato úsměvy nešetřila.

Složit Pavla na lopatky

Už v pátek a v sobotu se koná první kolo prezidentských voleb, to druhé se uskuteční o dva týdny později. Část voličů nechává své rozhodnutí na poslední chvíli, do samotného finále několikaměsíční kampaně.

Ve volbách původně kandidovalo osm mužů a jedna žena, levicový odborář Středula však v neděli odstoupil a doporučil svým příznivcům, aby dali hlas Nerudové.

„Danuše Nerudová potřebovala výrazně zabodovat nebo vyjít z debaty dokonce jako vítěz, ale to se jí určitě nepovedlo. Nedá se říci, že by Petra Pavla v něčem výrazně předčila. Ne, že by něco přímo zkazila, ale