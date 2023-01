Nerozhodnutí voliči našli své favority na Hrad. Nadšením ale mnohdy nejásají

Na začátku neměl ani jeden z nich jasno, koho by v cestě na Hrad nejraději podpořil. Poslední týdny kampaně ale šestici voličů ke konkrétním jménům přece jen dovedly. Někteří budou volit Petra Pavla, ne všichni jsou z toho ale nadšení. Další dá i přes jisté výhrady hlas Danuši Nerudové. Mladého studenta nejvíc zaujal Pavel Fischer. Andreje Babiše zase bude volit dlouholetý podporovatel hnutí ANO, jehož pochybnosti rozmělnil soud v kauze Čapí hnízdo.

Když Lukáš Helioš v neděli otevřel poštovní schránku, přepadl ho zvláštní pocit. Místo obvyklých čtyř sad volebních lístků pro rodiče a prarodiče v ní našel i pátou obálku – tu se svým jménem. Plnoletosti dosáhne student ze Smilovic nedaleko Frýdku-Místku den před prvním kolem voleb. Už delší dobu si uvědomuje, o jak výjimečné narozeniny letos půjde. Poprvé se s rodiči vydá do volební místnosti jako dospělý.

„Bude to pro mě opravdu hodně zvláštní a speciální den. Úplně poprvé se podívám za tu zástěnu, za kterou jsem nikdy nemohl. Všechno bude poprvé a docela se na to i těším,“ popisuje s nadšením prvovolič.

Vybrat, pro koho bude vůbec poprvé v životě hlasovat, nebylo jednoduché. Postupem času sice svůj výběr zúžil na trojici kandidátů, které podpořila jemu i jeho rodině blízká koalice Spolu. Rozhodování mezi Danuší Nerudovou, Petrem Pavlem a Pavlem Fischerem však nebylo o moc snazší. Svého favorita nakonec pár dní před prvním kolem přece jen našel – bude jím bývalý diplomat a senátor Fischer.

„Oproti ostatním se mi líbí, že svou minulost má podle dostupných veřejných informací poměrně čistou a má už nějakou tu zkušenost v politice. Zkrátka ví, co dělá, a řadí se podle mě k těm zkušeným kandidátům,“ vysvětluje Lukáš.

Ke konečnému rozhodnutí dospěl mimo jiné díky volebním kalkulačkám, v nichž mu Fischer opakovaně vycházel na předních příčkách, ale pomohla mu také anketa na křesťanském portálu, kde trojice odpovídala na otázky o víře a církvi. Právě tím Fischer mladého věřícího přesvědčil, že by v úřadu mohl zastávat křesťanské hodnoty, které jsou pro Lukáše osobně důležité, a byl by slušným prezidentem, za kterého by se nikdo nemusel stydět.

Nezávislá justice, nevinný kandidát

V užším výběru volitelných kandidátů se Pavel Fischer objevil také u šestačtyřicetiletého podnikatele Milana Červeňáka z Vrbové Lhoty. Na senátorovi si cení způsobu vystupování i uvažování. Především se mu ale líbí, že neuráží své protikandidáty, jak to podle něj dělá mnoho jiných uchazečů o Hrad.

Fischer ale o Milanův hlas od začátku soutěžil s Andrejem Babišem. Jeho hnutí totiž podnikatel roky volí a na Hradě by expremiéra viděl ze všech nejraději. Ve volbě politického oblíbence mu však doposud bránily nejasnosti kolem kauzy Čapí hnízdo. Takže když čtyři dny před prvním kolem soudce Jan Šott prezidentského kandidáta po pěti letech nepravomocně zprostil obžaloby, pro Milana bylo rozhodnuto.

„Ještě před vyhlášením rozsudku všichni Babišovi oponenti říkali, že věří v nezávislou justici. Když ho tedy teď tahle nezávislá justice osvobodila, je to pro něj asi velké plus a pro mě