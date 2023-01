Vývoj bojů (321. den): Rusové slavili předčasně, Soledar dobytí odolává

Kde se v Soledaru bojuje a opravdu obklíčili Ukrajince?

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 10. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Kde se v Soledaru bojuje a opravdu obklíčili Ukrajince? Cokoli řekne nebo napíše jedna i druhá strana o situaci v Soledaru, může být poznamenáno informačním zkreslením a snahou o oklamání nepřítele, případně o povzbuzení vlastní morálky. Co nevidíte na videu nebo fotografii, jako by se nestalo. A i u zveřejněných záběrů na nich nemusí být to, co o nich tvrdí autoři. Přibližně v takové informační nejistotě se právě nacházíme v souvislosti se Soledarem, proto je namístě opatrnost při hodnocení toho, co se vlastně děje.

Jisté je, že situace ve městě je kritická, Rusové mají úspěchy a postupují. Sporné je, zda až tak moc, jak tvrdí oni sami. Pravděpodobné zároveň je, že Soledar dříve či později dobydou. I když se to stane, nenastane žádná katastrofa a zhroucení ukrajinských linií. Velmi významný je však politický rozměr aktuálních bojů. Ne světový, evropský ani ukrajinský, ale výlučně ruský. Jevgenij Prigožin totiž v úterý večer zvýšil svoji snahu stát se nejdůležitějším hráčem na nové maximum.

Pojďme postupně a začněme pokusem zrekonstruovat známý stav.

V úterý odpoledne vagnerovci ukázali video z centra Soledaru, ve kterém tvrdili, že je město jejich. Na pozadí je však jasně slyšet střelbu. V centru tedy byli, ale neměli ho pod kontrolou.

Russian Wagner fighters in the central area of Soledar, Donetsk Oblast. Fighting can be heard in the background. Notably, one appears to be wearing a Ukrainian uniform. pic.twitter.com/No5gNnZM4c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 10, 2023

Kromě toho místo, na kterém záznam vznikl, leží přibližně sto metrů od místní radnice, o které jsme už v pondělí informovali, že se u ní bojuje.

Historická odbočka – detailem, který stojí za povšimnutí, je, že ruský voják vpravo je oblečený v uniformě s ukrajinským maskovacím vzorem. Navíc nemá označení v podobě bílé pásky (druhý voják ho má na pravé noze nad kolenem), které Rusové běžně používají, aby se lépe odlišili od ukrajinských vojáků.

Detaily o okolnostech nejsou známy, ale používání uniformy nepřítele je v rozporu s válečným právem. V minulých válkách mělo takové chování v případě odhalení vážné následky. V prosinci 1944 se například speciální jednotka SS složená z anglicky mluvících příslušníků oblékla do ukořistěných amerických uniforem, aby během ofenzivy v Ardenách šířila zmatek v americkém týlu. Němce, které chytili, Američané rovnou popravili.

Ještě větší nároky vznesli Rusové v úterý večer. Vagnerovci zveřejnili fotografie, na kterých