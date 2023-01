Pointa N: Jak ještě zaujmout voliče: procházkou v lese i šířením falešných obrázků

Nejdůležitější zprávy dne pro vás vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá, to hlavní ze Zlatých glóbů shrnula Irena Hejdová.

Poslední chvíle před volbami

Do prvního kola voleb zbývají dva dny, a kandidáti tak mají poslední šanci zaujmout nerozhodnuté voliče. Trojice favoritů volí různé strategie: Andrej Babiš se vydal do Paříže, Petr Pavel do lesů za Prahou a Danuše Nerudová na další dvě setkání s občany. Všechny navíc čeká ve čtvrtek debata na televizi Nova, dnes se v diskusi utkají pouze Pavel s Nerudovou.

Aby se jediná žena mezi kandidáty dostala do druhého kola, podle expertů by měla ještě zabrat – sama říká, že chleba se bude lámat nyní, v posledních dnech. Podle odborníků na politický marketing se kandidátka musí primárně zaměřit na mobilizaci svých voličů a neměla by se pouštět do střetů s Pavlem, jak píšou kolegové Jan Tvrdoň a Prokop Vodrážka ve svém článku.

„Ideálně by měla pokračovat v tom, co bylo naplánováno, bez zbytečných snah o vyvolávání konfliktů s Pavlem,“ říká politolog Otto Eibl z Masarykovy univerzity. Podle něj by ale kampani Nerudové v cílové rovince pomohla nejspíš jen „hrubá chyba protikandidátů“.

Poslední dny před volbami se ale může stát leccos: letos může karty na zamíchat jak –⁠ prozatím nepravomocný –⁠ osvobozující rozsudek nad Andrejem Babišem v kauze Čapí hnízdo, tak odstoupení Josefa Středuly z voleb.

Jemně zaúřadovat ale můžou třeba i falešné obrázky, které se dnes objevily:⁠ podporu Babišovi na nich