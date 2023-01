Zaráží mě, jak moc se zkoumá má kariéra, říká Nerudová

Na co se v podcastu také ptáme:

Na stále otevřené otázky ohledně kauzy s diplomy.

Proč Nerudová neusilovala o druhé období jako rektorka?

Na komunikaci s Josefem Středulou ohledně jeho odstoupení v její prospěch.

Na přestřelku mezi Nerudovou a Pavlem ohledně nabídky na expertní post pro „účetnictví“.

„Kdybych nikam nekandidovala, média to neřeší,“ řekla jste na setkání s voliči o kauze diplomů na Mendelově univerzitě. Uhodnete, na kterého z vašich soupeřů jsem si okamžitě vzpomněl?

Netuším.

To je přece typický Andrej Babiš. „Kdybych nevstoupil do politiky, Čapí hnízdo by nikdo neřešil.“ Odkoukala jste to od něj?

Určitě ne.

Tak proč takhle reagujete?

Mně je celá ta situace velmi líto, protože si spolu s kolegy myslím, že jsme na univerzitě odvedli spoustu dobré práce. Samozřejmě jsem udělala chyby. Mrzí mě to především kvůli kolegům a univerzitě, kde studuje osm a půl tisíce šikovných studentů.

Mě ale zajímá, proč kritizujete média za to, že se o tu kauzu zajímají.

Co se mě osobně hluboce dotýká, jsou