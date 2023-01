Počkej na moře, počkej na lásku a nehleď na gender milenců

Sychravý podzim a nevlídná zima na švédském ostrově Tynningö na břehu Baltského moře. Je rok 2015, když se tu setkávají dva cizinci, starší místní usedlík David a mladší studentka Ida. Mnoho se toho o nich nedozvíme, spolu s Idou jen narazíme na tajemství obrazu umístěného v jejím domku, který má pronajatý od Davida.

Reprodukce Svatého Františka v extázi, díla barokního malíře Caravaggia, je opatřena věnováním, které otevírá otázky:

Protože bez ustání věříš, že si můžeme dělat, co chceme.

Protože žiješ ve světě, kde neplatí žádná zavedená pravidla, jen ta tvoje.

Protože máš odvahu, ale nezdá se mi, že bys o ní věděl, a mně nezbývá než tě pozorovat a žasnout nad tebou a způsobem, jakým vidíš svět.

Protože všechno, co děláš, mě vyvádí z rovnováhy.

Jako díky za to, že jsi mě chtěl. Ani nechápu proč.

Nepřestaneš mě udivovat. Nejspíš nikdy.

IOW, 68