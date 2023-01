Kde a koho potřebují zvednout z gauče Babiš, Pavel a Nerudová? (volební mapy)

Až se začnou v sobotu odpoledne sčítat hlasy v prezidentských volbách, hlavní pozornost bude pochopitelně směřovat k nejdůležitějším ukazateli: kolik hlasů který kandidát získal.

To pochopitelně nyní nelze říct. Některá předchozí volební klání a voličské chování ale již nyní ukazují, kde potřebují jednotliví kandidáti získávat, aby měli šanci postoupit do druhého kola voleb. Platí to pro kompletní finální osmičku, která se o vaši podporu bude ucházet.

Na následujících volebních mapách, které sledují zisky a také volební účast, popisujeme, které oblasti a faktory mohou hrát výraznou roli.

Půjde Babiš v Zemanových stopách?

Šéf hnutí ANO vstupuje do prvního kola voleb v pozici jednoho z favoritů. Hraje pro něj jeho dlouhodobé působení v politice a zejména fakt, že si dokázal získat významný počet zarytých podporovatelů. Právě jejich podpora mu zajišťuje solidní pozici pro první kolo.

Zároveň platí, že svou sílu o víkendu může čerpat zejména od těchto podporovatelů. Bude pro něj tudíž klíčové, aby přišli k volbám. Více než u kteréhokoli z dalších kandidátů lze předpokládat, že voličské chování v konkrétních baštách může mít přímý vliv na jeho šance na postup.

První volební mapa ukazuje zisky