Do svého hnízda si mají kálet sami, ale odvádím tu práci za ně, říká „kámoš nobelistů“, režisér Dušan D. Pařízek

Ovace (ale i nevoli či odpor) vzbuzují jeho inscenace v Německu, v Rakousku i ve Švýcarsku, svůj zatím poslední kus ale českoněmecký režisér Dušan D. Pařízek uvedl v Praze. „Autor popisuje lidi v Rusku, kteří jsou držení v kleci, lijí se do nich hektolitry vodky, aby si nechali všechno líbit. Po celé generace,“ říká o inscenaci třicet let starého románu Moskoviáda.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete: O tom, proč nepřestal být cizákem.

O frustrátech ze Tří sester.

O neopakovatelném zázraku Divadla Komedie.

O nejvtipnějším románu o nejkrutější válce.

O hektolitrech vodky, která Rusy udržuje v kleci.

O hňupském výroku Václava Klause.

O sebeupálení Zdeňka Adamce a o fotbálku s Peterem Handkem.

„Kámoš nobelistů.“ Tak říká Dušanu Pařízkovi scénografka a režisérka Kamila Polívková.

A nedělá si legraci.

Fotbálek s nobelistou

Držitelka Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinek pro něj napsala hru, s laureátem téže ceny Peterem Handkem si zahrál i stolní fotbálek u Handkeho ve sklepě. A také inscenoval několik jeho textů, včetně slavného Spílání publiku.

Dušan D. Pařízek je český (přesněji řečeno českoněmecký) činoherní režisér a scénograf, který opakovaně sklízí ovace (i nevoli, ale to k divadlu, jaké dělá, patří) na evropských jevištích, zejména v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku.

V posledním roce se ale po letech dvakrát „vrátil“ na české jeviště. V zimě 2021 měla premiéru inscenace textů už zmíněného Petera Handkeho Zdeněk Adamec / Sebeobviňování v Divadle Na zábradlí, loni v prosinci pak Pařízkovo mrazivě aktuální pojetí třicet let starého románu ukrajinského autora Jurije Andruchovyče Moskoviáda v Divadle X10.

V obou případech v hlavní „zdvojené“ roli s Pařízkovými oblíbenými hráči (jak fotbalově říká hercům) Stanislavem Majerem a Martinem Pechlátem. Oba mimochodem patřili k unikátní sestavě herců a hereček, která tvořila dnes už legendární soubor Divadla Komedie ze slavné dekády na začátku tisíciletí, kdy ji umělecky vedl právě Pařízek.

Moskoviáda 2022

S Dušanem Pařízkem jsme se poprvé sešli na přelomu února a března 2022. Pár dní po agresivním vpádu Putinových vojáků na Ukrajinu.

Ale když jsme pak spolu zevrubně probírali divadlo, případ sebeupálení Zdeňka Adamce a reakce na něj, Sebeobviňování a životní peripetie Petera Handkeho… cítili jsme, že v zrcadle válečných událostí náš rozhovor ztrácí hlas.

Režisér měl ale už tehdy plnou hlavu námětů, jak by mohl na jeviště dostat aktuální světové téma. Slíbili jsme si, že se časem sejdeme znovu.

Stalo se tak až na konci prosince. Nedlouho po premiéře Moskoviády v Divadle X10, kde původní až fantasmagorické obrazy hrdinova bloudění Moskvou, které ho zavedou až do suterénu Dětského domu, nabývají ve světle současného světa hororově reálných rozměrů.

Život je jinde

V telefonu jste mi říkal, že máte náročné období…

Řeším nějaké rodinné nemilé věci. Mí blízcí by nebyli rádi, kdybych o tom mluvil, ale do podobné tíživé situace se dostává řada lidí, nechci zde naříkat.

Rok 2022 byl pro všechny z nás velmi těžký, pro mě možná nejtěžší v dosavadním životě. Kvůli rodinné, ale také kvůli geopolitické situaci.

Hodně se změnilo, a jak píše Kundera: Život je jinde. V literatuře, v divadle se můžete něčím intenzivně zabývat, ale život tím stejně nenahradíte.

Měla jsem pocit, že váš život bylo vždycky právě to divadlo.

Ano. Ale asi poprvé v životě cítím, že ne, že se mé priority mění. Paradoxně, nebo kupodivu to však vede k výsledkům jako jsou inscenace Revoluce v Hamburku, Tři sestry v Brémách nebo Moskoviáda v Praze.

Takže život je jinde, ale v divadle se vám daří.

Po celé Evropě bojují divadla o diváky, ale na naše představení lidé chodí. Možná nestojí o zábavu, ale právě o to, aby na ně z jeviště doléhaly otázky, které klademe.

Jen mi to připadá až nefér vůči rodině a blízkým, mám pocit, že je (i sebe) okrádám o čas, kdy bych měl být s nimi…

Na druhou stanu pokud z práce čerpáte energii, je dobré to dělat, abyste jí měl dost na starost a péči o ty, kteří vás potřebují.

Možná ano. Asi je to přesné. Dřív mě práce vyčerpávala, ne tragicky, ale dost. Teď jsem vděčný za chvíle, kdy se můžu zabývat divadlem. Dřív jsem energii do divadla tlačil, teď si ji beru. Těch pět týdnů, kdy jsme zkoušeli Moskoviádu, pro mě bylo jedno velké štěstí.

Vzdala se svých dětí

Loni jsme se sešli pár dní po začátku horké fáze invaze Rusů na Ukrajinu. Přemítal jste tehdy, jak téma dostat do svých inscenací. Rok 2022 máme za sebou. A z toho, co říkáte, se zdá, že se vám plán vnést to téma do divadla povedl, ne?

Ano i ne. Nemohl jsem ze dne na den změnit všechny plány na rok 2022. U divadla se plánuje dlouhodoběji, s velkým předstihem si musíte nasmlouvat hráče i hráčky, domluvit termíny, prostory. Ale přesto mám za sebou bělorusko-rusko-ukrajinský rok. Plus tedy věc, o které jsme dlouze mluvili naposled. Annette. Ve Stuttgartu.

Fascinující příběh ženy, která byla ve francouzském protifašistickém komunistickém odboji, ale po válce se stala de facto teroristkou a většinu života prožila na útěku…

Annette Beaumanoir. Fantastický příběh. Nejdřív bojovala proti okupantům v komunistickém odboji, ale po válce se jí nelíbilo, jak Francouzi zacházejí s Magreby (obyvateli francouzských kolonií v Africe), kteří jim pomáhali bojovat proti Němcům. Byla rozčarovaná. Nedočkala se ryzího komunismu, za jehož ideály bojovala a riskovala mnohokrát svůj život.

Ve svém přesvědčení pak podporovala alžírskou Frontu národního osvobození. Z oficiálního francouzského hlediska napomáhala teroristickým činům… Než se stala jednou z nejhledanějších osob, byla také vynikající neuroložka a máma dvou dětí.

Pak ji zatkli. Třetí dítě se narodilo, když ji během soudu kvůli rizikovému těhotenství přesunuli do domácí vazby. Podařilo se jí utéct. Do Afriky. Ale musela nechat ve Francii všechny tři děti. Nesměla