Zákaz zveřejňování průzkumů: přežitek, který nefunguje a zaslouží si poslat na odpočinek

Glosa Jana Wirnitzera: V České republice platí zákonem daný zákaz tři dny před volbami zveřejňovat předvolební průzkumy mínění. Argumentem je, že by to mohlo ovlivnit voliče. Lhát se před volbami smí prakticky beztrestně, ale voliče, kteří by mohli být ovlivněni informacemi, u nás nechceme.