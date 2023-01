Pointa N: Babišovo předvolební tango v Paříži

Nejdůležitější zprávy dne pro vás vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Pár přátel stačí mít

Andrej Babiš‚ posílený nepravomocným osvobozujícím rozsudkem v kauze Čapí hnízdo, dnes opět sáhl ke strategii vykreslit sám sebe jako schopného a prozápadního politika, který se zajímá o národní i celoevropské problémy a má čím přispět k jejich řešení.

Jak dopředu avizoval, v Elysejském paláci se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který si na něj ve svém nabitém programu našel „asi 40 minut“ a „na čtyři oči“ s ním „řešil všechna aktuální témata a evropskou agendu“.

Podle Babiše probírali ukončení války na Ukrajině i řešení energetické krize, až by se skoro zdálo, že k vyřešení celoevropských problémů by nakonec stačila jen dostatečná dávka mikromanagementu, v němž má šéf ANO, jak Česko pocítilo třeba v období covidové pandemie, prvotřídní know-how.

Ukázat se vedle jednoho z nejmocnějších lídrů Evropy je pro Babišovu kampaň dobrým úlovkem, jímž by mohl zapůsobit na voliče, kteří jeho volbu zvažují. Zároveň na sebe po včerejšku upoutal další pozornost a možná se mu podařilo zastínit jeho rivaly – vybavit si, co dnes dělal Babiš, je mnohem snazší než zjistit, co dnes podnikli Pavel a Nerudová.

Pozitivní dojem se expremiér snaží ještě umocnit rámováním Macrona jako „nejvýznamnějšího evropského politika“ a současně „přítele“. Ještě před rokem byl přitom Babišovým protežovaným „přítelem“ Viktor Orbán, kterému však v posledním roce nepřinesly úspěch jeho ekonomické kroky ani stanovisko k válce na Ukrajině.

V souladu s lidovým rčením, že přítele je třeba si hýčkat, jen dokud se člověku vyplácí, tedy Babiš „přítele Viktora“ alespoň prozatím