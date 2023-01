Slovenská softwarová firma dNation zakládá spolu s německými partnery konsorcium ALASCA

Cloud řešení bez jakéhokoli „vendor lock-in“? Ano, je to možné:

LASCA – Nezávislá Open Source cloudová infrastruktura pro Německo a Evropu

Cílem zakladatelů je zvyšování povědomí veřejnosti o důležitosti nezávislé Open Source digitální infrastruktury a vybudování silné komunity – to vše pod záštitou nezávislé organizace. Za tímto účelem spojily své síly IT společnosti Cloud&Heat Technologies GmbH, Cyberus Technology GmbH, D3TN GmbH, dNation s.r.o., secunet Security Networks AG, secustack GmbH i Schwarz IT pod jejich značkou STACKIT se společným cílem: konzistentní posílení digitální suverenity v Německu a Evropě.

Digitální suverenita Made in Europe prostřednictvím nasazení Open Source softwaru: k dosažení stanoveného cíle – pomoci Evropě dosáhnout digitální suverenity, jsou zapotřebí konkrétní řešení praktických problémů. Konzistentní nasazení Open Source softwaru a technického know-how pro IT infrastrukturu je jedním z klíčových pilířů. Vychází ze společné vůle rozvíjet a formovat věci, přináší užitek široké veřejnosti a na rozdíl od proprietárního softwaru nepodléhá žádným uživatelským omezením.

Prostřednictvím ALASCA (Aliance pro suverénní cloudové infrastruktury) oznamuje sedm zakládajících společností založení sdružení s tímto cílem. Sdružení bylo založeno v Drážďanech (Německo) v prostorách firmy Cloud&Heat Technologies GmbH, která se věnuje provozu a dalšímu rozvoji široké škály cloudových projektů založených na uvedeném Open Source softwaru.

Součástí mise je i splnění veřejně prospěšné úlohy předávat dále know-how vyvinuté v rámci asociace k dosažení digitální suverenity. Příklady jako Yaook (Yet Another OpenStack on Kubernetes), nástroj pro správu životního cyklu pro OpenStack a SecuStack, působivě ukazují, že existuje praktická potřeba a že aliance jako ALASCA jsou naprosto nezbytné. Yaook je významný projekt, který je již ve sdružení etablován. Je v souladu s ambiciózními cíli sdružení. Následovat budou další projekty, kterými se bude postupovat k digitální suverenitě.

„Myšlenka Open Source je součástí DNA našeho sdružení. Svobodný software a otevřená partnerská síť – společně se svými spoluzakladateli budeme sdílet a rozvíjet naše existující know-how. My v Cloud&Heat se těšíme, že prostřednictvím ALASCA můžeme dát tématu nezávislých digitálních infrastruktur nový impuls a vyzařování „, řekl Dr. Marius Feldmann, COO a spoluzakladatel zakládajícího člena Cloud&Heat Technologies.

Digitální suverenita pro Evropu: Software a sítě na bázi Open Source

Kromě saského poskytovatele cloudových služeb a technologií Cloud&Heat Technologies k zakládajícím členům patří firma secunet Security Networks, jejich společný podnik secustack, dále STACKIT, digitální značka Schwarz IT, Cyberus Technology, inovativní IT-bezpečnostní společnost z Drážďan, D3TN, vývojář komunikačních řešení a slovenský cloudový specialista dNation.

Každý ze zakládajících členů dává novému sdružení individuální a hodnotný příspěvek – počínaje fundovanou vývojářskou a provozní zkušeností, přes distribuci až po hluboké znalosti počítačových sítí tak, aby mohli realizovat společnou vizi interdisciplinárních a interoperabilních Open Source řešení.

Velmi podstatná je myšlenka komunity, která je deklarovaným cílem a o tom svědčí také směřování sdružení: aktivity nejsou omezeny pouze na vlastní členy sdružení, oslovujeme také společnosti, organizace a další aktéry, kterým je myšlenka Open Source a digitální suverenity blízká a šíří ji. Cesta k výměně poznatků a dalšímu rozvoji stávajících zdrojů je tímto otevřena.

„Ve sdružení ALASCA budujeme vzájemné partnerství na vyšší úrovni než jsou národní a firemní hranice. Sjednocujeme individuální silné stránky a kompetence našich členů a vytváříme tak inovativní prostor pro Open Source sítě a digitální transformaci orientovanou na budoucnost,“ říká Stefan Herold, výkonný ředitel Strategy & Business Management ze společnosti STACKIT.

Werner Haas, CTO Cyberus Technology doplňuje: „Speciální šarm ALASCA vidíme v tom, že členové pokrývají celé spektrum Cloudu. Setkávají se zde vývojáři systémového softwaru s operátory provozujícími tisíce počítačů, experti na zabezpečení IT infrastruktury si povídají s poskytovateli, kteří musí každý den řešit miliony požadavků zákazníků.“

Experti dneška a know-how zítřka

Pro vytvoření takové sítě, ve které se od sebe navzájem učí, budou v ALASCA vyškolení experti v oblasti Open Source (např. pro Yaook), kteří budou v budoucnosti provádět školení a zkoušky. Tímto způsobem bude možné zaručit vysokou úroveň znalostí a zkušeností. Sdružení v současnosti pracuje na příslušných certifikacích k zajištění a udržení vysokých standardů kvality. Na pozadí neustálého nárůstu výpočetní kapacity buduje ALASCA cílenou odbornou certifikací důležitý most mezi nedostatkem nabídky a vysokou poptávkou po specialistech v IT sektoru. Další nabídkou sdružení v zájmu komunikace stávajících odborníků a neustálého budování nových kontaktů budou interní i externí akce (např. summity) doplňující styk s veřejností. I zde stojí v popředí veřejně prospěšné využití. Více informací ke sdružení ALASCA naleznete na: www.alasca.cloud

Pokračování článku na : www.dNation.cloud

Debata N: Prezidentské finále Beata Balogová (slovenský deník SME), Petr Šimůnek (Forbes) a Pavel Tomášek (Deník N). Moderování se ujme redaktorka Deníku N Renata Kalenská. Vrchol prezidentské kampaně očima šéfredaktorky a šéfredaktorů. Situace analyzovaná tři dny před volbami. Kdo má největší šanci uspět? V úterý 10. ledna od 19.00 vás zveme na Debatu N v Knihovně Václava Havla. Hosty budou(slovenský deník SME),(Forbes) a(Deník N). Moderování se ujme redaktorka Deníku N