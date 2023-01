Vývoj bojů (318. den): Krize severně od Bachmutu, Rusové po měsících neúspěchů postoupili

Těžké boje o Soledar mohou vést k odříznutí Bachmutu od jedné z cest.

Přišla zima, koncem týdne se oteplí.

Ukrajinci tvrdí, že Rusové zaútočí jako první.

Spojenci připravili Ukrajincům Vánoce – jaké nové zbraně jim pošlou?

Britové se domnívají, že Rusové v bojích použili letouny Su-57.

Mapa dne – Bachmut.

Videa dne – Bradley, AMX-10 a Marder – ukázky nové západní techniky pro ukrajinskou armádu; emotivní sestřih z ukrajinských zákopů; ukrajinští civilisté zapálili ruské BMP-2 v prvních dnech války; průlet pod vedením vysokého napětí; obrněné vozidlo přimrzlo k zemi; ukrajinský tank bojuje u solných dolů v Soledaru.

Přinášíme komentářové shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z neděle 8. ledna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Těžké boje o Soledar mohou vést k odříznutí Bachmutu od jedné z cest. Kdyby tato část Vývoje bojů vznikla minulý týden v pátek, byl by v ní důvod k vážnému znepokojení. Kdyby to bylo v sobotu, byl by skoro čas na paniku. V neděli nastal mírný útlum. V pondělí se lze na události posledních dní kolem Bachmutu podívat s odstupem.

Ve čtvrtek odpoledne začaly z oblasti přicházet zprávy o významných ruských úspěších. Po měsících marných útoků proti připravené obraně přímo v Bachmutu tentokrát ruská armáda uspěla u severněji položeného města Soledar.

Město mělo kdysi deset tisíc obyvatel. Jméno mu daly solné doly. Soledar lze do češtiny volně přeložit jako Dar soli.

Objevily se dokonce spekulace, že právě sůl je skutečným důvodem, proč vagnerovci Jevgenije Prigožina tak urputně bojují o tuto oblast. Údajně chce na dolech vydělat. Rusové by je jistě rádi kontrolovali, ale považovat je za hlavní motiv je nesmysl.

Podstatné je, že ve čtvrtek Rusové vrhli do útoku na město velké množství vězňů v řadách vagnerovců, mobilizovaných vojáků a výsadkářů regulérní armády. Podařilo se jim ovládnout sousední Bachmutske a velkou část Soledaru. O tom, jak velkou, se stále vedou spory. Podle ruských zdrojů téměř celé město, podle ukrajinských zdrojů jen jeho menší část.

Boje se však zcela jistě odehrávaly v těsné blízkosti