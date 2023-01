Šott vysvětlil, proč osvobodil Babiše. „Nemohu se nechat ovlivnit programem obžalovaných,“ řekl o prezidentské kampani

Na co se novináři soudce Jana Šotta ptali?

Proč osvobodil Andreje Babiše a Janu Nagyovou?

Jaké měl soudce výtky k práci dozorujícího státního zástupce?

Souhlasí s postupem státního zastupitelství?

Jak jeho rozhodování ovlivnila prezidentská kampaň Andreje Babiše?

Který svědek byl pro kauzu klíčový?

Proč jste se nakonec takto rozhodl?

Zkusím to co nejvíc zestručnit. Policie od počátku měla za to, že vyčlenění Farmy Čapí hnízdo bylo pouze účelovým krokem, že se nejednalo o reálně existující, reálně fungující firmu, ale pouze o účelový a formální krok za účelem získání dotace. To byl předpoklad policie, který státní zástupci skutkově přijali, ale měli jiný právní názor, jak věc dále posuzovat.

My jsme vycházeli z toho, že jsme vázáni skutkem, nikoliv právní kvalifikací nebo interpretací státního zastupitelství, a toto jsme tedy vnímali jako samotnou podstatu věci a tím jsme se také primárně zabývali. Policie shromáždila veliké množství indicií, které potvrzovaly důvodnost podezření