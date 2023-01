Velká očekávání a plat nula. S první dámou zákon nepočítá, protokol a marketéři ano

Čeká se od ní hodně práce, plat za ni ale nedostane. Pojem první dáma označuje sice už roky manželky prezidentů i u nás, zákon jej ale nezná. Jakákoliv očekávání a povinnosti spojené s rolí vycházejí ze zvyklostí a záleží čistě na ní, jaký postoj k tradici zaujme. Co přesně institut v dnešním světě představuje a co se stane, když se první dámou stane muž?

Když Olga Havlová zjistila, že Václav Havel bude za Občanské fórum nominován na československého prezidenta, nápad se jí ani trochu nelíbil.

„Ne, vůbec, to neexistuje. Copak by Vašek mohl chodit do Rybárny, když by byl na Hradě?“ vzpomíná textař Michal Horáček na to, jak tehdy disidentka reagovala.

Obávala se, jak Havlova nová role promění život jim oběma, jak ohrozí i její anonymitu a nezávislost. Sama nikam nekandidovala, po popularitě netoužila. „Bála se, že se v nových poměrech sama sobě ztratí,“ popisuje zase spisovatel Pavel Kosatík ve své knize Manželky prezidentů. Deset žen z hradu.

Když nakonec Havel usedl na Pražském hradě, roli první dámy záhy přijala za svou i za cenu jistého sebezapření. A pohledem dneška právě ona definovala, jak by mohla vypadat první dáma moderního Česka.

Prezidenta doprovázela na oficiálních návštěvách, naplňovala protokolární i ceremoniální zvyklosti, věnovala se charitě a získávala si sympatie osobností z celého světa.

V průběhu následujících třiceti let se způsob, jakým se k této roli manželky demokratických prezidentů postavily, lišil – některé byly aktivní více, jiné méně a některé nebylo vidět téměř vůbec.

Důraz na roli, která žádnou jasnou definici nemá, je zřejmý i dnes. Také před letošní prezidentskou volbou se manželky a manžel kandidátů a kandidátky objevují v médiích. Stejně jako jejich protějšky vystupují ve společných debatách, kde představují svoje vize toho, jak by se své úlohy zhostili.

Co ale vlastně institut první dámy formálně představuje? Jaké má limity? A nakolik jde o nástroj marketingu, který se zakládá na stereotypních představách naší společnosti?

Nikým nevolená první dáma

„Institut první dámy není vůbec nic, nic takového totiž neexistuje. Žádný