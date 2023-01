Čapí hnízdo: Soudce zprostil Babiše obžaloby, vysvětluje proč

Soudce Jan Šott vyhlásil rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Prezidentského kandidáta Andreje Babiše a Janu Nagyovou po pěti letech zprostil obžaloby v případu dotačního podvodu. Babiš dnes do soudní síně nepřišel.

Andrej Babiš a Jana Nagyová, kteří byli obžalováni v kauze údajného dotačního podvodu Čapí hnízdo, se zprošťují obžaloby, vyhlásil ve svém rozsudku soudce Jan Šott. Ani jeden z obžalovaných se dnešního jednání neúčastní, což oznámili už v pátek. Státní zástupce Jaroslav Šaroch se proti rozsudku může odvolat.

Sám Babiš na rozsudek reagoval na Twitteru. „NEVINEN! Jsem velmi rád, že máme nezávislou justici a soud potvrdil, co jsem od začátku tvrdil. Že jsem nevinný a nic nezákonného jsem neudělal,“ napsal. „Jsem neskonale šťastná, jsem velice ráda, že naše justice dokáže rozhodovat nezávisle i v takto náročné, dlouhé a komplikované kauze, jako bylo Čapí hnízdo,“ reagovala pro Radiožurnál Nagyová.

Po vyhlášení verdiktu a přečtení obžaloby přešel soudce Šott k ústnímu odůvodnění svého rozhodnutí a už v úvodu avizoval, že jeho řeč bude zřejmě delší, než je obvyklé. Nejprve se chce zaměřit na procesní postup v celé kauze, zatím rekapituluje, o co v případu šlo. Zabývá se také tím, zda Čapí hnízdo a Agrofert podnikaly na stejném relevantním trhu. „Žalobce si sám není jist, jestli společnosti Agrofertu vůbec působily na stejném nebo relevantním trhu,“ konstatoval Šott.

„Jsou značné pochybnosti, zda Imoba (spadající pod Agrofert, pozn. red.) a Čapí hnízdo chtěly působit na stejném nebo relevantním trhu,“ řekl soudce.

To, že Čapí hnízdo nekonkurovalo na relevantním trhu žádné další společnosti holdingu Agrofert, už minulý týden před soudem tvrdil soudní znalec, kterého najali Babišovi obhájci. „Nebudete se rozhodovat, zda půjdete do Olbramovic, nebo do Špindlerova mlýna,“ řekl minulý týden před soudem znalec s odkazem na krkonošský podnik Labská, který také patří Agrofertu.

„Je patrné, že došlo k zásadnímu nedorozumění mezi policií a státními zástupci,“ podotkl soudce s odkazem na požadavek nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby se vyšetřovatelé zaměřili na propojenost podniků a relevantní a sousedící trhy, na kterých Čapí hnízdo působí.

Šott kritizoval to, jak státní zástupce obžalobu koncipoval. „Soud s koncepcí obžaloby nesouhlasí. Soud byl povinen postupovat podle žalobce, pro posouzení je základní otázkou, zda byla Farma Čapí hnízdo malým podnikem. Bylo zjevné, že (státní zástupce) bude čelit důkazní nouzi,“ řekl soudce. Policie podle něj shromáždila velké množství důkazů.

Pak Šott přešel k volnějšímu vysvětlení svého rozsudku.