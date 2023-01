Homosexualita za socialismu i láska v čase Tinderu: nový podcast odhalí všechny podoby lásky

„Vždy mě bavil podcast Modern love, který se také snaží zachycovat různé podoby lásky a vztahů,“ říká autorka podcastu Iveta Nebesářová. I proto se rozhodla natočit prozatím desetidílný podcast Láska, který formou rozhovorů s různorodými respondenty vypráví o tom, jaké byly a jsou podoby seznamování či proměny lásky a vztahů.

„Vždycky mě bavilo poslouchat příběhy všech babiček, maminek, kamarádů o tom, jak se poznali se svým partnerem či partnerkou. Každý máme nějaký ten svůj příběh lásky,“ vysvětluje Nebesářová, proč se do tohoto tématu pustila.

Ve svém podcastu chce zachytit i to, jestli se pohledy na lásku a vztahy nějak mění podle generací, i proto dělala rozhovory s lidmi od 99 let až po třicátníky. „Úplně se mi tam bohužel neukázalo to, co jsem původně zamýšlela, tedy rozdíl ve vnímání vztahů mezi generacemi,“ přiznává Nebesářová.

Podle ní mimo jiné kvůli tomu, že její podcast pracuje jen s malým vzorkem populace. „A také jsem měla to štěstí, že jsem měla hosty, kteří všichni (až na pana Františka) zažili lásku a zamilování a doba je příliš neovlivnila,“ dodává.

Devadesátiletí i třicátníci

Podle autorky jsou v jejím podcastu nejpůsobivější právě příběhy nejstarší generace, třeba příběh třiadevadesátileté paní Jany, která tu vzpomíná na to, jak se seznámila se svým manželem, jenž byl letcem RAF, i na svůj pozdější život a seznamování po smrti manžela.

Či zmíněný příběh šestasedmdesátiletého pana Františka, který vypráví o tom, jaké bylo hledat vztahy a lásku v době socialismu, kdy byla homosexuální orientace tabu. „Všechny příběhy pro mě byly jedinečné, ale během jeho