Hladík je jen náměstkem a čeká na Zemanova nástupce. Co vše víme o jeho roli v kauze Taxis

Až do 18. října minulého roku to vypadalo, že cesta Petra Hladíka (KDU-ČSL) do křesla ministra životního prostředí bude hladká. Je spoluautorem stranického programu v oblasti životního prostředí, jako první náměstek primátorky měl tuto oblast několik let na starosti i v Brně a patří také mezi zkušené lidovecké politiky.

V ten den, uprostřed povolebních koaličních vyjednávání, ale vypukla kauza Taxis. Do Hladíkovy kanceláře na brněnském magistrátu přišla policie a zabavila mu počítač, mobil a dokumenty.

Jak se ukázalo, detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřovali jeho roli v kupčení s městskými byty a v jejich privatizaci. Případ nazvali Taxis kvůli finančním částkám – taxám – za úplatky. Pracuje na něm jeden z největších týmů vyšetřovatelů a škoda půjde odhadem do desítek milionů korun.

Hladík se bránil, že