Volební model: Nerudová výrazně ztratila, Bašta zdvojnásobil podporu. Na čele jsou Pavel s Babišem

Nový volební model České televize ukázal, že do druhého kola by prošli Petr Pavel a Andrej Babiš. Vítězem šetření může být kandidát SPD Jaroslav Bašta, který svou podporu zdvojnásobil. V problémech je Danuše Nerudová, jež oproti prosinci značně oslabila.

Pět dní před otevřením volebních místností mají nejlepší pozici v prezidentském souboji Petr Pavel a Andrej Babiš. Ukazuje to volební model agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi. Tito dva kandidáti by podle něj nyní postoupili do druhého kola voleb.

Petra Pavla by v lednu volilo 27,5 procenta lidí, Babiš by zaostal o jeden procentní bod (26,5 procenta). Šéf ANO tak má totožný výsledek jako v prosincovém modelu stejných agentur.

Pavel si oproti prosinci mírně polepšil, připsal jeden procentní bod. Zůstává však spíše na svém. Zisk obou kandidátů v zásadě kopíruje podporu, kterou jim naměřila výzkumná organizace STEM pro CNN Prima News.

Aktuální data pro Českou televizi také ukázala, jak by si oba kandidáti vedli